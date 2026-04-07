Aos 103 anos, morre Aldovino Vivian, professor que lecionou em comunidades do interior

Conhecido como "Professor Vivian", ele tinha 103 anos. Alfeo Vivian / Acervo Pessoal

Aos 103 anos, morreu no dia 30 de março, em Erechim, o professor Aldovino Vivian, conhecido como Professor Vivian. Com uma trajetória dedicada ao ensino, ele atuou por décadas em escolas do interior do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, contribuindo para a formação de gerações de alunos em comunidades rurais.

Natural de Guaporé, na Serra, onde nasceu em 9 de dezembro de 1922, mudou-se ainda criança com a família para a região de Gaurama. Aos 20 anos, já estava em sala de aula, lecionando para turmas iniciais em um período em que o acesso à educação formal era limitado em muitas localidades.

Mesmo sem ampla estrutura de formação à época, buscava constante aperfeiçoamento. Adquiria livros por correspondência e realizava cursos à distância, como forma de ampliar o conhecimento e qualificar o trabalho em sala de aula.

Ao longo da carreira, lecionou também em Concórdia, em Santa Catarina, na localidade de Terra Vermelha, onde chegou a receber apoio direto da comunidade, com moradia e remuneração organizada por agricultores da região.

Posteriormente, foi contratado pelo poder público e atuou em diferentes municípios do norte do Estado, como Aratiba, Severiano de Almeida e Gaurama, onde encerrou a carreira no magistério.

Descrito como um professor exigente, defendia o rigor como parte do processo educativo, entendendo o ensino como ferramenta essencial para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes.