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Água com gosto e cheiro no Vale do Sinos é causada por algas, confirma Corsan

Moradores relatam gosto de terra, odor forte e, em alguns casos, coloração escura

Airton Lemos

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Lisielle Zanchettin

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