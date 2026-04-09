Pane técnica no controle aéreo de São Paulo impacta voos em aeroportos

Aeroporto de Guarulhos fica na região metropolitana de São Paulo. NELSON ALMEIDA,AFP / AFP

Os pousos e decolagens nos aeroportos de Congonhas e de Guarulhos, em São Paulo, ficaram momentaneamente suspensos na manhã desta quinta-feira (9) em razão de uma pane geral. Os voos já foram retomados.

A Força Aérea Brasileira (FAB), responsável pelo controle de tráfego aéreo no país, informou em nota (leia na íntegra abaixo) que a pane foi motivada por um problema técnico operacional na região de São Paulo e que as atividades já foram restabelecidas.

Segundo o Estadão, em informação divulgada anteriormente, um incêndio teria ocorrido no centro regional de controle do espaço aéreo sudeste, o que causou a falha.

Apesar da retomada nos pousos e decolagens, diversas viagens estão atrasadas ou sendo canceladas nos dois aeroportos.

A situação causou impacto no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Conforme o painel de voos, cinco partidas foram atrasadas na Capital. Um voo da Azul, por exemplo, com destino a Guarulhos que estava previsto para as 9h40min saiu depois das 11h15min.

Em Congonhas, os voos ficaram interrompidos entre as 8h58min e as 10h09min, conforme a Aena, concessionária que administra o aeroporto. Segundo a Aena, neste momento, o aeroporto opera normalmente.

A GRU Airport, que administra o aeroporto de Guarulhos, informou que a "paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP) e não tem relação com nenhuma ocorrência neste aeroporto.”

Anac avalia impacto

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que ainda avalia o impacto do fechamento do espaço aéreo de São Paulo nos demais aeroportos do Brasil. Segundo a agência reguladora, o trabalho previsto no protocolo de pré-crise foi acionado e está concentrado em estimar as empresas aéreas e rotas afetadas, bem como o potencial de passageiros impactados.



"Acompanhamos o desempenho operacional das empresas e dos aeroportos afetados, para avaliação de eventuais reflexos e efeitos em cascata na malha", afirmou por meio de nota. "A agência avaliará a necessidade de outras medidas."

O diretor-presidente da Anac, Tiago Faierstein, afirmou que não existe risco de que o espaço aéreo de São Paulo volte a ser fechado. Segundo ele, a reabertura é um sinal de que o problema que causou o fechamento do espaço foi resolvido.



— Não existe risco de uma nova interrupção no espaço aéreo de São Paulo. O fato de ter sido reaberto mostra que a situação foi normalizada. O que acontece agora é a normalização da fila de aeronaves no chão — afirmou.

O que diz a FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), informa que, na manhã desta quinta-feira (09/04), no período das 9h30min às 10h06min (horário de Brasília), houve uma interrupção temporária das operações aéreas devido a um problema técnico operacional, na região de São Paulo.

Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para o aeródromo.

A FAB informa, por fim, que as atividades já foram restabelecidas e o problema técnico será apurado pelo DECEA.