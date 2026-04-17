Adriane Galisteu relembra Ayrton Senna e bastidores de “Meu Ayrton” no RivoTalks

A apresentadora, atriz e escritora Adriane Galisteu é a convidada do episódio desta semana do RivoTalks, em parceria com a GZH. O programa é apresentado por Gabriel Sant'Ana Wainer e Cecilia Flesch.

De "A Fazenda" ao documentário "Meu Ayrton" — o mais assistido da HBO Max nos últimos três anos no mundo — Galisteu consolidou uma trajetória marcante na televisão brasileira.

No episódio, ela relembra a infância marcada por perdas, fala sobre a relação com Ayrton Senna e revela os bastidores do documentário que narra a história de amor que viveu com o piloto.

- Eu falei: tem que ter romance, tem que ter uma doçura, porque, apesar de a gente saber o final trágico da história, foi legal. Era uma história de romance de uma menina que veio lá da Lapa e que não tinha nada, e um cara amado no mundo inteiro, chegou a 300 por hora. Então precisa ser contado com esse tom também - afirmou sobre a produção.

Ainda jovem e no início da carreira como modelo, Galisteu viveu um relacionamento com o ídolo da Fórmula 1 por um ano e meio, até a fatídica morte de Ayrton Senna em maio de 1994 em Ímola.

Com depoimentos inéditos, bastidores e memórias guardadas por mais de três décadas, ela apresenta sua versão da história — 31 anos após a morte de um dos maiores ídolos do Brasil.

A apresentadora conta que revisitar o passado foi difícil, já que precisou encarar dores profundas. Hoje casada com o empresário Alexandre Iódice, conta que foi o marido quem a incentivou a compartilhar publicamente a história vivida ao lado do piloto.

Confira a entrevista completa: