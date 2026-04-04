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Acidente aéreo no RS: corpos das quatro vítimas são levados a Porto Alegre

Necropsias foram realizadas no Litoral Norte, e exames complementares na Capital devem confirmar as identidades; não há prazo para liberação aos familiares

Kassiane Michel

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Matheus Goulart

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