Acidente aéreo no RS: corpos das quatro vítimas são levados a Porto Alegre

Da esquerda para direita, o casal Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, o piloto Nelio Maria Batista Pessanha e o empresário Renan Saes. Reprodução / Redes Sociais

Os corpos das quatro vítimas do acidente aéreo em Capão da Canoa, no Litoral Norte, foram encaminhados para Porto Alegre neste sábado (4).

O Instituto Geral de Perícias (IGP) confirmou que exames de necropsia foram realizados no Departamento Médico-Legal (DML) de Osório. Os corpos já chegaram à Capital, onde passarão por novas perícias para identificação.

Ainda não há previsão de conclusão dos trabalhos devido às condições em que os restos mortais foram encontrados. Até o fim desta manhã não havia definição sobre os velórios.

As vítimas eram o casal de empresários Déborah Belanda Ortolani e Luis Antonio Ortolani, naturais de Ibitinga (SP), que moravam em Xangri-Lá, e os pilotos Nélio Pessanha e Renan Saes, que moravam em Itápolis (SP).

Casal iria comprar o avião

O casal de empresários pretendia comprar a aeronave.

— Eles estavam analisando a compra — afirmou Allan Peluzzi, dono da Peluzzi Aviation, empresa de venda e aluguel de aviões.

O voo que acabou em tragédia seria uma demonstração da aeronave aos futuros proprietários. Essa era a primeira vez do casal no modelo Piper Jetprop DLX.

Em nota, a empresa lamentou o acidente.

“Quatro vidas que deixam saudades eternas. Neste momento, pedimos respeito às famílias e aos amigos, com a empatia e a sensibilidade que a situação exige. Agradecemos de coração todas as mensagens, orações e demonstrações de carinho recebidas”, diz o texto.

O casal atuava no setor de eventos e ficou conhecido pela organização de feiras comerciais voltadas ao segmento têxtil.

Eles não tiveram filhos em comum, mas formavam uma família com filhos de relacionamentos anteriores. Déborah era mãe de trigêmeos, e Luis, pai de um filho.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 10h40min de sexta-feira, na Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, em uma região residencial de Capão da Canoa.

A aeronave teria colidido com um poste próximo ao fim da pista de decolagem e caiu sobre um restaurante, que estava fechado.

Os moradores das casas ao lado não sofreram ferimentos e foram removidos em segurança.

Conforme o Corpo de Bombeiros, nenhum prédio no entorno está com a estrutura comprometida, o que possibilita aos moradores da região retornarem para casa.

A prefeitura informou que a aeronave partiu de São Paulo.

"Conforme informações preliminares, a aeronave estaria voando em baixa altitude, momento em que passou a perder altura e veio a cair", diz comunicado da Brigada Militar (BM).

Imagens registradas por câmeras de segurança da prefeitura captaram o momento em que o avião cai. Em seguida, é registrada uma explosão.

Leia Mais Cenipa analisa destroços para entender o que provocou acidente de avião com quatro mortes em Capão da Canoa

Leia na íntegra a nota da empresa

“Hoje, a Peluzzi Aviation se encontra em silêncio.

É com profunda tristeza que nos despedimos do nosso sócio, Renan Saes, e do nosso querido amigo, comandante Nélio Pessanha. Estendemos também nossas condolências a Déborah e Luis Ortolani, com os nossos mais sinceros sentimentos. Quatro vidas que deixam saudades eternas.