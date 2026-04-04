"A pista é boa, mas considerada curta", ​diz comandante de Aviação da BM sobre aeródromo de Capão da Canoa

O aeródromo de Capão da Canoa, de onde decolou o avião que, instantes depois, caiu sobre um restaurante, nesta sexta-feira (3), oferece uma pista pública, de grama, com 700 metros de comprimento. O aeródromo é utilizado não só por pilotos privados, mas rotineiramente pelo Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BM), que tem no local um hangar e equipes de operação e treinamento.

O comandante do Batalhão de Aviação da Brigada Militar (BM), tenente-coronel Robson Emanuel Leite Camargo, avalia que a pista é de boa qualidade, mas curta, exigindo precisão dos pilotos.

— A pista é boa, sim. Tem uma drenagem boa mesmo quando chove. É uma pista boa, com grama baixa. É uma pista considerada curta, tem 700 metros. Tens que ter a máquina na mão para pousar e para decolar — detalhou o comandante.

Pista do aeródromo de Capão da Canoa vista da avenida onde aconteceu o acidente, em registro de junho de 2022. Google Street View / Reprodução

As imagens do aeródromo mostram que o piloto que conduzia o monomotor não utilizou toda a extensão da pista para a decolagem. O comandante do Batalhão de Aviação da BM evita atribuir a essa decisão do piloto responsabilidade pelo acidente aéreo, mas pontua que é sempre mais prudente utilizar toda a pista.

— É difícil a gente fazer uma análise já julgando que houve erro. É uma avaliação do piloto pelo conhecimento da máquina que ele tem na mão, pela capacidade de carga da aeronave, bem como pela quantidade de passageiros e combustível. Ele tem que saber o quanto ele precisa correr de pista para a decolagem. Então, poderia usar toda a pista? Acho que seria mais prudente usar toda a pista. Agora, esse cálculo eu não tenho para dizer — acrescenta.

O aeródromo de Capão da Canoa, como tantos outros públicos do país, operam sem controle de espaço aéreo, na chamada classe golf.

— É um aeródromo público, em uma área não coordenada. A gente chama de classe golf, classe G. O piloto só faz a coordenação na frequência livre, e informa pouso e decolagem. Não tem controle de espaço aéreo — explica Camargo.

A BM tem no local a base operacional do Segundo Esquadrão Independente de Aviação (2º EIAv) e o Centro de Formação Aeropolicial (CFaer). No hangar da BM frequentemente estão um helicóptero e uma aeronave da corporação.