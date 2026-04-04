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"A pista é boa, mas considerada curta", ​diz comandante de Aviação da BM sobre aeródromo de Capão da Canoa

Avião com quatro ocupantes caiu após decolar do local. Com 700 metros, pista tem grama baixa e é utilizada por pilotos privados e pela polícia militar

Gabriel Jacobsen

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