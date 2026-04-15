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"A gente já vai triste e sai pior ainda": más condições de cemitérios municipais incomodam moradores de Sapucaia do Sul

Prefeitura diz que faz roçadas regulares, mas atribui dificuldade na manutenção à inadimplência da taxa anual

Júlia Taube

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