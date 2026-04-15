"A gente já vai triste e sai pior ainda": más condições de cemitérios municipais incomodam moradores de Sapucaia do Sul

Caminhar entre túmulos nunca é tarefa fácil para quem perde um familiar, mas em Sapucaia do Sul a situação tem sido ainda mais desafiadora. Quem visita o Cemitério Municipal Pio XII, no bairro Camboim, depara com mato alto, sepulturas abertas com ossadas expostas e mau cheiro.

— Já é difícil perder alguém, é uma dor muito grande. E tu chega aqui e tu vê o estado que se encontra esse cemitério, dói muito mais. O meu medo maior é chegar aqui e o túmulo da minha mãe estar violado e uma parte do corpo dela estar faltando — desabafa o estudante Yagor Marrone Lima, 24 anos, cuja mãe foi sepultada no local no dia 10 de abril.

O incômodo é ainda maior porque a mãe de Yagor, Maria Cristina Lima, trabalhou por oito anos na limpeza do local.

— O sentimento é de desrespeito comigo, com a minha família, com todo mundo. A gente não quer que seja o melhor cemitério do mundo, a gente quer, apenas, que seja um local limpo, para que a gente, pelo menos, se sinta um pouco acolhido — relata.

O estudante conta que a família tinha um terreno no cemitério, mas o espaço foi perdido depois que parte do local desmoronou. Por isso, foi preciso adquirir uma gaveta para fazer o sepultamento da mãe, no valor de R$ 4.126.

Com cerca de 36 mil túmulos, o Cemitério Municipal Pio XII é o maior da cidade. A prefeitura de Sapucaia do Sul cobra dos familiares das pessoas sepultadas no local uma taxa anual de R$ 59, destinada à manutenção do espaço.

Situação se repete

A pouco mais de três quilômetros do Pio XII está o Cemitério Municipal João XXIII. É neste local que a filha da aposentada Janete Lopes, 56, está sepultada. A precariedade é semelhante: mato alto, mau cheiro, túmulos abertos e até árvores crescendo em meio às lapides.

O local fica próximo da RS-118, e o muro que separa a rodovia do cemitério preocupa, já que boa parte dele está inclinado.

— Quando a gente chega lá e se depara com aquela situação do cemitério, é ainda mais triste, porque não tem uma acolhida legal lá, uma energia boa. A gente já vai triste e sai de lá pior ainda — comenta Janete.

Janete lamenta condições do cemitério João XXIII. Júlia Taube / Agência RBS

Faltam recursos

O secretário municipal de Obras de Sapucaia, Alexandre da Rosa, diz que o serviço de roçada é feito a cada dois meses. No caso do Pio XII, o mais recente se deu em fevereiro, de acordo com Rosa. Ele atribui a dificuldade na manutenção à inadimplência das famílias.

— Nós temos hoje 36 mil cadastros. Desses, só 3% estão em dia, o resto está inadimplente. Se todos pagassem em dia, nós teríamos R$ 2 milhões para investir nos cemitérios. Em 2025, conseguimos arrecadar somente R$ 200 mil. Nós temos que buscar outros recursos para conseguir deixar a manutenção em dia — argumenta.

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Conforme o secretário, há um projeto para a instalação de cercamento eletrônico nos cemitérios, o que coibiria a violação de sepulturas e furtos que têm sido registrados.