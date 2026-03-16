Último trecho de ciclofaixa em Cachoeirinha começa a ser removido nesta semana, diz prefeitura 

Pintura começou a ser retirada no início desta semana. Ian Tâmbara / Agência RBS

A prefeitura de Cachoeirinha, na Região Metropolitana, afirmou que irá remover o último trecho da ciclofaixa que vem gerando reclamações por parte dos moradores. A faixa foi instalada sobre a calçada na Avenida Fernando Ferrari próximo à Estrada José Zingano. A remoção da pintura teve início no dia 7 de março.

Conforme a a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, o processo de remoção vai ocorrer nesta semana. A data, no entanto, não foi divulgada.

A pintura será retirada em um trecho de cem metros. Durante os trabalhos, haverá sinalização de prioridades aos pedestres.

O trajeto criado para ciclistas passa por piso tátil destinado à orientação de pessoas cegas. Também há postes instalados na extensão. Outros dois trechos já tiveram a pintura removida.