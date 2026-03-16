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Último trecho de ciclofaixa em Cachoeirinha começa a ser removido nesta semana, diz prefeitura 

Município afirma que a pintura foi feita por uma empresa terceirizada contratada na gestão anterior

Lisielle Zanchettin

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