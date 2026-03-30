Motor de avião explode após decolagem e piloto realiza pouso de emergência em Guarulhos; veja vídeo

Uma aeronave precisou retornar ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (SP), na noite de domingo (29) após apresentar uma falha logo depois da decolagem. O pouso de emergência foi realizado com segurança e não há informação sobre passageiros ou tripulantes feridos.

O voo havia partido por volta das 23h49min com destino a Atlanta, nos Estados Unidos, quando, segundos após deixar o solo, ocorreu uma explosão no motor. Fragmentos do equipamento atingido caíram nas proximidades da pista, provocando um pequeno incêndio na área gramada ao lado do aeroporto.

A ocorrência foi identificada pela torre de controle, que alertou o piloto sobre a situação. Em seguida, o comandante declarou emergência, utilizando o código internacional mayday, e iniciou o procedimento de retorno ao aeroporto.

Equipes de bombeiros do terminal foram acionadas e controlaram as chamas em poucos minutos. Dados do serviço de monitoramento de voos Flightradar24 indicam que toda a operação, desde a decolagem até o pouso, durou cerca de nove minutos.

A aeronave envolvida era um Airbus A330-323 operado pela Delta Air Lines, que realizaria a rota entre Guarulhos e a cidade norte-americana. Em comunicado publicado em seu site, a companhia informou apenas que o voo DL0104 foi cancelado por questões técnicas e pediu desculpas aos passageiros pelo transtorno.