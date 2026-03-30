Geral

RS fora dos trilhos
Notícia

Transporte de cargas por via férrea sofreu redução de 50% em 18 anos no RS

Queda é resultado do encolhimento da malha gaúcha, o que obriga empresas a buscarem alternativas como uso de rodovias, elevando custos, poluição e riscos nas estradas

Humberto Trezzi

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