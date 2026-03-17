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"Tivemos que subir em bancos para passar": universidade alaga após forte chuva no Vale do Sinos

Ruas ficaram alagadas em São Leopoldo e Novo Hamburgo, dificultando a circulação de veículos e pedestres. Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana, também foi afetada

Júlia Ozorio

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