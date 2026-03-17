"Tivemos que subir em bancos para passar": universidade alaga após forte chuva no Vale do Sinos

A chuva que atingiu parte do Rio Grande do Sul no final da tarde desta terça-feira (17) causou transtornos na região metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Sinos. Partes da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), em São Leopoldo, registraram acúmulo de água.

No campus situado no bairro Cristo Rei, estudantes e funcionários foram surpreendidos por alagamentos, dificultando o deslocamento no local:

— Tivemos que subir em bancos para passar, pois os corredores estavam alagados — afirmou uma aluna da Unisinos, que preferiu não se identificar.

Conforme estudantes, além dos corredores, a parada de ônibus em frente à universidade também estava com acúmulo de água.

Em nota (leia abaixo), a Unisinos informou que as atividades acadêmicas seguiram normalmente após o temporal.

A prefeitura de São Leopoldo informou que, em um intervalo de 40 minutos, foram registrados 68 milímetros de chuva, o que gerou pontos de alagamento em diferentes regiões da cidade. Além disso, segundo a administração municipal, todas as casas de bombas foram acionadas conforme a necessidade, e seguem em pleno funcionamento.

Problemas também em Sapucaia e Novo Hamburgo

Imagens gravadas por moradores mostram também alagamentos em pontos de Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo, gerando impacto no trânsito de veículos e de pedestres.

Em Sapucaia do Sul, o alagamento em trecho da Avenida Luiz Pasteur impediu a travessia de veículos.

Em comunicado (leia abaixo a íntegra), a prefeitura de Sapucaia disse que a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estão monitorando a situação e atendendo os casos de necessidade.

Em Novo Hamburgo, o problema ocorreu no bairro Roselândia.

Nota da prefeitura de São Leopoldo

"Chuvas intensas mobilizam equipes e acionam sistema de drenagem em São Leopoldo. Casas de Bombas estão em pleno funcionamento

A Prefeitura de São Leopoldo informa que suas equipes estão mobilizadas para atender à população após o alto volume de chuva registrado na cidade nesta quarta-feira (18). Em um curto intervalo de 40 minutos, foram registrados 68 milímetros de precipitação, o que gerou pontos de alagamento em diferentes regiões.

De acordo com o Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae), todas as casas de bombas foram acionadas conforme a necessidade e seguem em pleno funcionamento. Atualmente, estão operando cinco unidades na região da Vicentina, seis na Campina, duas na Cerquinha, duas na área da Rodoviária e duas no entorno do Ginásio.

Apesar dos alagamentos registrados em algumas vias, a água já apresenta escoamento gradual, com tendência de normalização nas áreas afetadas.

As equipes da Defesa Civil, Secretaria Municipal de Mobilidade e Obras (Semob), Semae e Guarda Civil Municipal seguem atuando de forma integrada nas ruas, monitorando a situação, prestando atendimento às ocorrências e adotando medidas para reduzir os impactos causados pelas chuvas.

A Prefeitura orienta que, em caso de emergência, a população acione os serviços competentes pelos seguintes canais:

• 193 – Corpo de Bombeiros

• 190 – Brigada Militar

• 153 – Guarda Civil Municipal

• WhatsApp: (51) 99314-3966 (para situações de risco e alagamentos)

Superintendência de Comunicação da Prefeitura de São Leopoldo"

Nota da Unisinos

"A Unisinos informa que, em decorrência da forte chuva registrada recentemente, foram identificados pontos de alagamento no campus de São Leopoldo. Ainda assim, o campus permanece acessível, com rotas alternativas sendo utilizadas para garantir a circulação da comunidade acadêmica com segurança.

As atividades acadêmicas e administrativas estão mantidas nesta terça-feira, 17/3. Os alunos que não puderem comparecer às aulas devido a problemas de deslocamento não serão prejudicados, devendo entrar em contato com o coordenador do curso ou professor para receber as devidas orientações. A Universidade seguirá monitorando a situação."

Nota da prefeitura de Sapucaia do Sul

"Nesta terça-feira (17), Sapucaia do Sul registrou um volume de chuva de 47 mm em cerca de 1 hora, um índice expressivo que, em curto intervalo de tempo, representa uma carga pluviométrica significativa para a cidade.

Esse volume e a intensidade da chuva, por se tratar de um evento atípico e concentrado em curto período, inevitavelmente geram alagamentos, transbordamentos e demais problemas urbanos.

A Defesa Civil e Bombeiros estão monitorando a situação e atendendo os casos de necessidade. Já registramos algumas ocorrências até o momento, sem feridos.

Os bairros mais atingidos são Walderez, Trensurb, Sete e Progresso. Reforçamos os telefones úteis em caso de necessidade:

Bombeiros: 193 ou (51) 3474-0211

Brigada Militar: 190

SAMU: 192

Guarda Municipal: 153 ou (51) 99315-6041

Defesa Civil: (51) 3474-8889 ou (51) 99440-0472