Falta de diesel: São Leopoldo anuncia restrições em horários de ônibus durante a semana; outros municípios avaliam medidas

Crise no combustível é motivada por conflito no Oriente Médio. JOHAN ORDONEZ / AFP

O prefeito de São Leopoldo, Heliomar Franco, informou nesta segunda-feira (23) que o município do Vale do Sinos adotará restrições no transporte público durante os dias de semana, diante da escassez do diesel.

O município já tinha adotado a redução das linhas nos sábados e suspendido totalmente o serviço nos domingos. No entanto, essa medida foi revista, mantendo horários, embora restritos, em todos os dias, inclusive fins de semana.

— Ajustamos para que não houvesse interrupção em nenhum dia. Vamos diminuir algumas linhas nos horários menos procurados, para poder privilegiar horários de pico — disse o prefeito.

A decisão foi tomada, conforme o prefeito, junto do Consórcio Operacional São Leopoldo (Coleo). A medida será aplicada ainda nesta semana. O consórcio deve confirmar a partir de quando vai adotar as mudanças e detalhar as linhas afetadas.

Região Metropolitana

A prefeitura de Gravataí informou que acompanha com atenção os impactos da alta do petróleo e que avalia medidas em relação aos serviços públicos.

Em nota, a prefeitura afirmou que o diesel "é insumo essencial para o transporte público, a coleta de lixo, a limpeza urbana, o transporte escolar e as máquinas de manutenção viária, e a elevação do preço já pressiona o custeio desses serviços". Nenhuma medida foi anunciada até o momento.

Cachoeirinha, também na Grande Porto Alegre, informou que não adotou restrições até o momento, mas que monitora a situação dos serviços e os preços aplicados nos postos de combustíveis.

Outros municípios

Municípios, que já tinham anunciado restrições no transporte público, confirmaram que vão manter as medidas. Entre eles, estão Novo Hamburgo, que alterou a grade de horário de fim de semana.

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A decisão faz parte de um plano de contingência devido à dificuldade de entrega de diesel à empresa responsável por operar os ônibus municipais. As alterações ocorrem em 29 linhas nos fins de semana, fora dos horários de pico. A grade de segunda a sexta-feira não teve mudanças.

Em Bento Gonçalves, na Serra, as empresas confirmaram que seguirão adotando no próximo fim de semana a redução de cerca de 50% nas rotas nos fins de semana, conforme a prefeitura. Segundo o município, a ação é tomada de forma preventiva pelas empresas, já que ainda não há falta de combustível na cidade.

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Na Região Central, o município de Itacurubi cancelou aulas na área rural na última sexta-feira, em razão da falta de diesel, que compromete o transporte escolar.

"Prioridade absoluta é a saúde"

Na manhã desta segunda-feira, a presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Adriane Perin de Oliveira reafirmou que pelo menos 146 prefeituras gaúchas enfrentam a escassez do diesel, conforme levantamento preliminar.