Falta de diesel: São Leopoldo anuncia restrições em horários de ônibus durante a semana; outros municípios avaliam medidas

O prefeito de São Leopoldo, Heliomar Franco, informou nesta segunda-feira (23) que o município do Vale do Sinos adotará restrições no transporte público durante os dias de semana, diante da escassez do diesel.
O município já tinha adotado a redução das linhas nos sábados e suspendido totalmente o serviço nos domingos. No entanto, essa medida foi revista, mantendo horários, embora restritos, em todos os dias, inclusive fins de semana.
— Ajustamos para que não houvesse interrupção em nenhum dia. Vamos diminuir algumas linhas nos horários menos procurados, para poder privilegiar horários de pico — disse o prefeito.
A decisão foi tomada, conforme o prefeito, junto do Consórcio Operacional São Leopoldo (Coleo). A medida será aplicada ainda nesta semana. O consórcio deve confirmar a partir de quando vai adotar as mudanças e detalhar as linhas afetadas.
Região Metropolitana
A prefeitura de Gravataí informou que acompanha com atenção os impactos da alta do petróleo e que avalia medidas em relação aos serviços públicos.
Em nota, a prefeitura afirmou que o diesel "é insumo essencial para o transporte público, a coleta de lixo, a limpeza urbana, o transporte escolar e as máquinas de manutenção viária, e a elevação do preço já pressiona o custeio desses serviços". Nenhuma medida foi anunciada até o momento.
Cachoeirinha, também na Grande Porto Alegre, informou que não adotou restrições até o momento, mas que monitora a situação dos serviços e os preços aplicados nos postos de combustíveis.
Outros municípios
Municípios, que já tinham anunciado restrições no transporte público, confirmaram que vão manter as medidas. Entre eles, estão Novo Hamburgo, que alterou a grade de horário de fim de semana.
A decisão faz parte de um plano de contingência devido à dificuldade de entrega de diesel à empresa responsável por operar os ônibus municipais. As alterações ocorrem em 29 linhas nos fins de semana, fora dos horários de pico. A grade de segunda a sexta-feira não teve mudanças.
Em Bento Gonçalves, na Serra, as empresas confirmaram que seguirão adotando no próximo fim de semana a redução de cerca de 50% nas rotas nos fins de semana, conforme a prefeitura. Segundo o município, a ação é tomada de forma preventiva pelas empresas, já que ainda não há falta de combustível na cidade.
Na Região Central, o município de Itacurubi cancelou aulas na área rural na última sexta-feira, em razão da falta de diesel, que compromete o transporte escolar.
"Prioridade absoluta é a saúde"
Na manhã desta segunda-feira, a presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Adriane Perin de Oliveira reafirmou que pelo menos 146 prefeituras gaúchas enfrentam a escassez do diesel, conforme levantamento preliminar.
— Prioridade absoluta é cuidar da saúde, do transporte de emergência, urgência, mas estamos em plena safra. Cada município vai ter que avaliar a contingência, qual é a estratégia que vai usar com o combustível que tem. Nós temos os serviços essenciais que não podem parar. Em cada região, inclusive agora na Região Metropolitana, os municípios vão ter que mudar rotas, contingenciar horários de transporte público — disse.