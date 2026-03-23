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Combustível escasso
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Falta de diesel: São Leopoldo anuncia restrições em horários de ônibus durante a semana; outros municípios avaliam medidas

Na manhã desta segunda-feira, a presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) reafirmou que pelo menos 146 prefeituras gaúchas enfrentam dificuldades de abastecimento

Leticia Mendes

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