Geral

Essencial para o organismo
Notícia

Saiba como a água mineral pode contribuir para a saúde

Além de conter minerais como bicarbonato, magnésio e fluoreto, o líquido natural tem baixa concentração de sódio, o que não representa risco para hipertensos e também colabora com os processos do organismo

Carlos Rollsing

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