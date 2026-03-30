RS tem nove mortes por afogamento desde o final de semana

Em Barros Cassal, homem morreu afogado no pontão dos Hopp. Corpo de Bombeiros / Divulgação

O Rio Grande do Sul registou nove mortes por afogamento desde o final de semana. No sábado e no domingo, altas temperaturas atingiram o Estado e levaram muitas pessoas a buscar refresco nas águas.

Duas mortes aconteceram no mar, em Tramandaí e em Capão da Canoa, e as outras em rios, balneários ou águas internas.

Litoral Norte

Odirlei Vianei Uavniczak, 39 anos, morreu após salvar o filho, de sete anos, que estava se afogando no sábado, em Tramandaí. O menino havia caído em um buraco no mar. O pai fez o resgate e chegou a ser socorrido por banhistas e levado ao hospital, mas não resistiu. A criança sobreviveu.

Odirlei tinha 39 anos e era servidor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

No domingo, Gustavo Parise Cassel, 41 anos, morreu afogado na altura da guarita 76, em Capão da Canoa.

O homem recebeu atendimento inicial de equipes do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhado ao hospital de Capão da Canoa, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Casos em águas internas

Em Barros Cassal, um homem morreu afogado no pontão dos Hopp no sábado (28) A vítima foi identificada como Antônio da Rosa.

Já no domingo, um homem morreu afogado em um açude de Restinga Seca. Ele foi identificado como Darci Alves da Rosa, 56 anos.

Já na Serra, o adolescente Christopher Rafael Apolo da Luz, 16 anos, morreu no Rio Caí, entre Caxias do Sul e Vale Real no domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz foi localizado por mergulhadores a uma profundidade de aproximadamente cinco metros, por volta das 23h30min.

Em Santo Ângelo, um pescador morreu afogado no Rio Ijuí na tarde de domingo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem pescava no local quando a linha enroscou em algum objeto dentro do rio. Na tentativa de desenrolar o material, ele entrou na água, submergiu e não foi mais visto.

Os outros casos foram registrados em Santa Cruz do Sul, onde um adolescente morreu afogado no Rio Pardinho, e em Cachoeira do Sul, onde o corpo de um homem foi encontrado boiando, no Balneário Seringa.

Já na manhã desta segunda-feira (30), os bombeiros localizaram o corpo de um homem de 55 anos que havia desaparecido nas águas no Rio Jacuí enquanto se banhava na Usina de Itaúba, em Pinhal Grande. Conforme a Polícia Civil, ele foi identificado como Valdeci Neski.

Guarda-vida

O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul afirma que segue com guarda vidas monitorando os litorais sul e norte e balneários de águas internas.

No entanto, o efetivo é 76% menor do que o empregado durante a Operação Verão, encerrada dia 22 de fevereiro.

Atualmente, são 330 militares distribuídos em 61 guaritas. O mesmo efetivo que será empregado no próximo final de semana, feriado de Páscoa. Durante a Operação Verão, foram 960 guarda vidas distribuídos em 244 guaritas.