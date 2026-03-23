- Porto Alegre e a Região Metropolitana registraram temporal na tarde desta segunda-feira (23)
- Há relatos de ruas alagadas e quedas de árvores na Capital e em Canoas, na Região Metropolitana
- O aeroporto Salgado Filho registra atraso no pouso de aeronaves. A Fraport orienta que os passageiros acompanhem o status dos voos nos painéis do aeroporto ou com as companhias aéreas
- O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira, alerta de tempestade com grau de severidade vermelha para todo o Rio Grande do Sul. O comunicado fica em vigor até as 22h
Após o calorão
Notícia
Porto Alegre e Região Metropolitana registram alagamentos e queda de árvores; siga ao vivo
Aeroporto Salgado Filho teve atraso nos voos