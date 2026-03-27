RivoNews debate definições finais no PSD, gafes de Lula, PL da misoginia e esquilo fumante; assista

Oficializando a parceria do RivoStudio com o Grupo RBS , GZH transmite nesta sexta-feira o programa RivoNews . Apresentado diretamente da Casa RBS no South Summit , o programa é comandado pelos jornalistas Cecilia Flesch , Gabriel Wainer e Manu Musitano , que debatem os principais fatos que movimentam o noticiário político, institucional e internacional.

Entre os destaques desta edição estão o colapso político no Rio de Janeiro, com a renúncia e a inelegibilidade de Cláudio Castro, o redesenho da disputa presidencial de 2026, após a desistência de Ratinho Jr., além de episódios recentes envolvendo o governo Lula, decisões do Senado e do STF, bastidores do poder em Brasília, repercussões no cenário cultural e desdobramentos da guerra no Oriente Médio.