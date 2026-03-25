Rio Grande do Sul tem 48 municípios em situação de emergência pela estiagem

Número é 76% menor do que o registrado no mesmo período no ano passado. Prefeitura de Júlio de Castilhos / Divulgação

Dados do painel de monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizam 48 municípios com decretos de situação emergência após a falta de chuva no verão. As áreas mais atingidas incluem municípios das Missões, do Noroeste e Centro do Estado.

Ainda assim, o número é 76% menor do que o registrado no mesmo período no ano passado, quando mais de 200 cidades já tinham recorrido a essa medida.

Os documentos que declaram a situação de emergência, após homologados pelos governos estadual e federal, autorizam as prefeituras a adotar medidas emergenciais, como a dispensa de licitação para a compra de materiais e serviços necessários à redução dos impactos da estiagem.

Prejuízos milionários

O município mais recente a integrar a lista é São Pedro do Sul, na Região Central. De acordo com a prefeitura, os prejuízos na agropecuária ultrapassam R$ 38 milhões. As maiores perdas foram registradas nas lavouras de milho e soja, com mais de 30% das plantações danificadas.

A estiagem também afeta a pecuária leiteira, com redução de 21 mil litros na produção de leite. Além disso, 25 famílias da zona rural seguem sendo abastecidas por caminhões-pipa. Desde janeiro, já foram distribuídos cerca de 300 mil litros de água às comunidades, enquanto a prefeitura busca agilizar a instalação de poços artesianos.

Além de São Pedro do Sul, está no aguardo da homologação São Borja, na Fronteira Oeste.

Confira todos os municípios em situação de emergência no Estado:

1. Hulha Negra

2. Júlio de Castilhos

3. Ponte Preta

4. Jari

5. Jaguarão

6. Vespasiano Correa

7. Boa Vista do Incra

8. Santiago

9. Unistalda

10. Tupanciretã

11. Rolador

12. Maçambara

13. Porto Lucena

14. Manoel Viana

15. Porto Vera Cruz

16. Eugênio de Castro

17. Capão do Cipó

18. Entre-ijuís

19. Santo Cristo

20. Alecrim

21. Ubiretama

22. Santo Antônio Das Missões

23. Roque Gonzales

24. São Miguel Das Missões

25. Novo Machado

26. Chuvisca

27. Dois Lajeados

28. Tucunduva

29. São Luiz Gonzaga

30. Giruá

31. Esperança do Sul

32. Muliterno

33. Nova Candelária

34. Santo Ângelo

35. Vitória Das Missões

36. Doutor Maurício Cardoso

37. Independência

38. São Paulo Das Missões

39. Bossoroca

40. Horizontina

41. Marau

42. Três Palmeiras

43. Pirapó

44. São Nicolau

45. Tuparendi

46. Boa Vista do Buricá

47. São Borja

48. São Pedro do Sul