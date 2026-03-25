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Rio Grande do Sul tem 48 municípios em situação de emergência pela estiagem

Falta de chuva no início do ano afeta produção agrícola, abastecimento de água e economia em diferentes regiões do Estado

Tayline Manganeli

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