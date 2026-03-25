Rio Grande do Sul tem 48 municípios em situação de emergência pela estiagem

Dados do painel de monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul contabilizam 48 municípios com decretos de situação emergência após a falta de chuva no verão. As áreas mais atingidas incluem municípios das Missões, do Noroeste e Centro do Estado.
Ainda assim, o número é 76% menor do que o registrado no mesmo período no ano passado, quando mais de 200 cidades já tinham recorrido a essa medida.
Os documentos que declaram a situação de emergência, após homologados pelos governos estadual e federal, autorizam as prefeituras a adotar medidas emergenciais, como a dispensa de licitação para a compra de materiais e serviços necessários à redução dos impactos da estiagem.
Prejuízos milionários
O município mais recente a integrar a lista é São Pedro do Sul, na Região Central. De acordo com a prefeitura, os prejuízos na agropecuária ultrapassam R$ 38 milhões. As maiores perdas foram registradas nas lavouras de milho e soja, com mais de 30% das plantações danificadas.
A estiagem também afeta a pecuária leiteira, com redução de 21 mil litros na produção de leite. Além disso, 25 famílias da zona rural seguem sendo abastecidas por caminhões-pipa. Desde janeiro, já foram distribuídos cerca de 300 mil litros de água às comunidades, enquanto a prefeitura busca agilizar a instalação de poços artesianos.
Além de São Pedro do Sul, está no aguardo da homologação São Borja, na Fronteira Oeste.
Confira todos os municípios em situação de emergência no Estado:
1. Hulha Negra
2. Júlio de Castilhos
3. Ponte Preta
4. Jari
5. Jaguarão
6. Vespasiano Correa
7. Boa Vista do Incra
8. Santiago
9. Unistalda
10. Tupanciretã
11. Rolador
12. Maçambara
13. Porto Lucena
14. Manoel Viana
15. Porto Vera Cruz
16. Eugênio de Castro
17. Capão do Cipó
18. Entre-ijuís
19. Santo Cristo
20. Alecrim
21. Ubiretama
22. Santo Antônio Das Missões
23. Roque Gonzales
24. São Miguel Das Missões
25. Novo Machado
26. Chuvisca
27. Dois Lajeados
28. Tucunduva
29. São Luiz Gonzaga
30. Giruá
31. Esperança do Sul
32. Muliterno
33. Nova Candelária
34. Santo Ângelo
35. Vitória Das Missões
36. Doutor Maurício Cardoso
37. Independência
38. São Paulo Das Missões
39. Bossoroca
40. Horizontina
41. Marau
42. Três Palmeiras
43. Pirapó
44. São Nicolau
45. Tuparendi
46. Boa Vista do Buricá
47. São Borja
48. São Pedro do Sul