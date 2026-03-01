Receita Federal apreende mais de R$ 500 mil em produtos na fronteira com o Uruguai

A Receita Federal apreendeu mais de R$ 500 mil em mercadorias durante operação realizada na manhã deste sábado (28), em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. A ação ocorreu no posto que liga o município gaúcho a Rivera.

Entre os produtos apreendidos estão eletrônicos, aparelhos de ar-condicionado, bebidas e cigarros. Uma nova atualização deve ser feita somente no domingo (1º) à noite.

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A fiscalização é conduzida por mais de 40 auditores-fiscais, analistas tributários e servidores administrativos. Eles atuaram na abordagem de ônibus e automóveis que ingressavam no país pela fronteira.

Segundo a Receita, o objetivo é retirar de circulação mercadorias que entram no Brasil em desacordo com a legislação aduaneira.