Martha Rocha: bolo com nome da primeira Miss Brasil vira patrimônio cultural; entenda

Torta Marta Rocha é inspirada na primeira Miss Brasil. Simplus Menegati / CC BY-SA 4.0

O clássico bolo — ou torta — Martha Rocha foi declarado patrimônio cultural imaterial do Paraná. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou o projeto de lei que tratava sobre o tema em fevereiro deste ano. O doce tem nome inspirado na baiana que foi a primeira Miss Brasil.

A autoria da sobremesa é atribuída a Dair da Costa Terzado, proprietária da Confeitaria das Famílias, em Curitiba (PR). Ela teria feito a torta em homenagem à miss.

De acordo com o projeto de lei, apresentado pelo deputado estadual Hussein Bakri (PSD), a receita transcendeu o simples papel de sobremesa e se tornou "símbolo cultura e memória afetiva para os curitibanos e para o Paraná como um todo".

O documento lembra também que, diante do sucesso, outras confeitarias tradicionais da região passaram a incorporar o bolo aos cardápios. Também ressalta que foram feitas releituras, mas mantendo as camadas tradicionais da receita.

O bolo é composto por pão de ló, creme de gemas, geleias de damasco ou de ameixas, suspiros, crocante de nozes, chantilly e fios de ovos.

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O reconhecimento da torta também ganhou forma de evento: a capital paranaense está realizando o 1º Festival de Martha Rocha de Curitiba neste ano. O evento iniciou em 4 de março e segue até domingo (15). Conforme a página oficial do festival, 15 confeitarias participam, oferecendo fatias de Martha Rocha pelo preço único de R$ 19,50. O objetivo é valorizar a história do doce e permitir que o público experimente diferentes interpretações da sobremesa.

Quem foi Martha Rocha

Martha foi Miss Brasil e vice-campeã do Miss Universo. Domínio público / Acervo Arquivo Nacional

Nascida em Salvador (BA), Maria Martha Hacker Rocha foi eleita Miss Brasil em junho de 1954, no primeiro ano de realização do concurso no país.

No Miss Universo daquele ano, ela foi vice-campeã, ficando atrás da americana Miriam Stevenson.

Martha morreu em 2020, aos 87 anos. Ela teve insuficiência respiratória, seguida de infarto.