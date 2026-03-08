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Quando precisa de assembleia para aprovar? Inquilino paga? Conheça regras para obras em condomínios

Intervenções de manutenção e melhoria estrutural podem gerar dúvidas sobre trâmites e pagamentos

Mathias Boni

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