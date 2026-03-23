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Postos seguem sem combustíveis e gasolina beira os R$ 7 em Porto Alegre: "Está ficando inviável trabalhar"

Dos 16 estabelecimentos visitados pela reportagem nesta segunda-feira em Porto Alegre e Região Metropolitana, cinco registraram escassez de algum tipo. Todos eles na Capital

Guilherme Milman

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