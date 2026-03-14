Por escassez de diesel, São Leopoldo não terá ônibus municipal no domingo

Domingo será sem ônibus para leopoldenses. Pedro Selistre / PMSL

O transporte coletivo de São Leopoldo, no Vale do Sinos, terá mudanças na tabela de horários neste final de semana. De acordo com a prefeitura, o Consórcio Operacional São Leopoldo (Coleo), responsável pelos ônibus urbanos, informou que a medida ocorre devido à escassez de óleo diesel. Entre a medida mais drástica, será o interrupção completa do serviço no domingo (15).

No sábado (14), os ônibus irão operar em regime emergencial. O modelo não foi detalhado, mas haverá redução nos horários. Já no domingo (15), não haverá circulação dos coletivos.

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Conforme o consórcio, o objetivo é assegurar o atendimento da população nos períodos de maior movimento. Era aguardado o fornecimento do combustível para essa sexta-feira (13), o que não aconteceu.

Ainda não há informações da operação a partir da próxima segunda-feira (16). Em nota, o município afirmou estar acompanhando a situação e buscando soluções.

Além de São Leopoldo, Santiago, na Região Central, e Rio Grande, no Sul do Estado, também anunciaram redução nas viagens por falta de combustível.



