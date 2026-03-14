Geral

Abastecimento prejudicado
Notícia

Por escassez de diesel, São Leopoldo não terá ônibus municipal no domingo

Medida anunciada pelo consórcio que opera o transporte público no município e a prefeitura também prevê horários reduzidos neste sábado

Lisielle Zanchettin

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