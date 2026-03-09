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Passagem de ônibus fica mais cara em Santa Maria e chega a R$ 7,25; moradores protestam

Valor entrou em vigor meia-noite desta segunda-feira. Este é o segundo reajuste da tarifa em um período de oito meses

Tayline Manganeli

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Nick Santos

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS