Passagem de ônibus fica mais cara em Santa Maria e chega a R$ 7,25; moradores protestam

Grupo de manifestantes trancou o corredor de ônibus. Nick Santos / Agência RBS

O novo valor da passagem do transporte coletivo urbano de Santa Maria, na Região Central, entrou em vigor meia-noite desta segunda-feira (9). A partir de agora, quem paga em dinheiro desembolsa R$ 7,25 — R$ 0,75 a mais do que antes. Veja abaixo os novos valores

No início da manhã, por volta das 6h, estudantes e comunidade realizaram protesto contra o reajuste. A manifestação foi organizada pelo Diretório Central dos e das Estudantes (DCE).

O grupo trancou o trânsito no corredor de ônibus, o que levou passageiros a descerem dos veículos. Alguns ônibus que circulavam pela Rua do Acampamento precisaram utilizar a pista destinada aos carros. O ato ainda se expandiu para a Rua Vale Machado — um dos principais terminais de início das linhas. A manifestação terminou por volta das 9h30min.

Durante o protesto, os manifestantes carregavam faixas com frases como “não ao aumento” e “Passe livre já”.

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Terceira passagem mais cara do RS

Dependendo da modalidade de pagamento, o reajuste pode chegar a 12,7%. Com o novo valor, Santa Maria passa a ter a terceira passagem mais cara do Rio Grande do Sul, atrás apenas de Caxias do Sul, na Serra, e Gravataí, na Região Metropolitana. Este é o segundo reajuste da tarifa em um período de oito meses.

Entre os usuários do transporte coletivo, a avaliação é de que o aumento deve pesar no orçamento, especialmente para quem utiliza o serviço várias vezes ao dia. É o caso da estudante da UFSM, Brenda Priscila Silva dos Santos.

— Quem paga duas ou três por dia a situação é pior. Para mim e para toda a sociedade de Santa Maria, vai ser muito caro — afirmou.

Brenda, que é estudante, aguardava o transporte nesta manhã, no ponto da Rua do Acampamento. Matheus Lanzarin / Agência RBS

Confira os novos valores

Pagamento em dinheiro: R$ 7,25

Cartão Vale-Transporte e Cartão Cidadão: R$ 6,65

Cartão Cidadão Integrado e Cartão Vale-Transporte Integrado: R$ 5,00

Pagamento por aplicativo no Sistema de Bilhetagem Eletrônico: R$ 6,60

Cartão Estudante: R$ 3,82

Cartão Estudante Integrado: R$ 1,91



Contraponto

A prefeitura informa que o valor foi definido no Conselho Municipal de Transportes, onde o DCE possui representação.

Segundo a prefeitura, o aumento leva em conta fatores como os custos do serviço, o reajuste salarial dos rodoviários e a crise financeira do município, que, de acordo com a administração, não tem condições de pagar o subsídio às empresas de ônibus.

A Associação dos Transportadores Urbanos (ATU) afirma que a prefeitura possui uma dívida de R$ 15 milhões com as empresas do setor. A entidade também sustenta que, caso o pagamento do subsídio seja retomado, o valor da tarifa poderia ser reduzido.

Ainda conforme a prefeitura, o preço atual da passagem está abaixo da chamada tarifa técnica do sistema de transporte coletivo.

Nota na íntegra da prefeitura:

Nestas primeiras horas do dia, a Prefeitura acompanha a manifestação dos estudantes que bloqueiam a passagem de ônibus do transporte coletivo pelas ruas de Santa Maria, uma vez que se trata de um serviço essencial para a população. Ressalta-se que, até o momento, não recebeu nenhum pedido formal por parte do DCE sobre o tema.