Obra deixa bairros sem água em Alvorada e Viamão; situação deve ser normalizada nesta noite

Problema no sistema de captação de água em Alvorada, percebido na madrugada de domingo (15), afeta o abastecimento em bairros da cidade e de Viamão. Equipes da Corsan trabalham para resolver a questão. A previsão é que a situação se normalize na noite desta segunda-feira (16).

Conforme a Corsan, houve falha eletromecânica na bomba de captação de água em Alvorada na madrugada de domingo. Um reparo menor foi iniciado, mas não foi suficiente.

Equipes da companhia trabalharam durante o domingo e na madrugada desta segunda-feira na manutenção emergencial do sistema.

O serviço, considerado de alta complexidade, teve de contar com o auxílio de uma equipe de mergulhadores e de seis equipes técnicas.

Parte do sistema voltou a operar, mas bairros de Alvorada e Viamão ainda apresentam oscilação ou interrupção no fornecimento de água. A previsão é de que até o final do dia toda a captação esteja retomada, e a normalização do abastecimento ocorra durante a noite.

A companhia está disponibilizando caminhões-pipa, que circulam pelas regiões mais afetadas.

Para mais informações, os clientes podem utilizar os canais de relacionamento da Corsan: