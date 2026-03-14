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"Nunca sabemos o que nos espera": como atuam os bombeiros voluntários no RS

Associações civis sem fins lucrativos operam no Estado desde 1977 em ocorrências como resgates, combate a incêndios e atendimentos clínicos

Vinicius Coimbra

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