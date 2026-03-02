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Rescaldos

Número de mortos em Minas Gerais chega a 72; buscas são encerradas em Juiz de Fora

Uma pessoa segue desaparecida em Ubá, na Zona da Mata mineira. Milhares estão desalojados na região

Estadão Conteúdo

Malu Mões

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS