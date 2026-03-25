Geral

Crise nos combustíveis
Notícia

Nove em cada 10 postos de combustíveis do RS enfrentam dificuldade no abastecimento, diz Sulpetro

Levantamento foi realizado com 1.253 estabelecimentos em diferentes regiões do Estado

Guilherme Milman

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