Nova carteira de identidade: saiba como fazer o documento online 

O cidadão pode encaminhar o processo de emissão da nova CIN sem sair de casa. Divulgação / Sofia Villela / Ascom IGP

É possível emitir a nova versão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) pela internet. Até 2032, toda a população brasileira deverá atualizar o documento para tornar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) a identificação única nacional.

No Rio Grande do Sul, o governo estadual lançou o programa Identidade Fácil RS, que permite que os cidadãos encaminhem todo o processo de emissão do documento de casa. O processo é online e exige somente o login do gov.br.

A única etapa presencial é a coleta biométrica (impressões digitais e fotografia), feita mediante agendamento prévio. O cidadão deverá ir até uma das unidades do Tudo Fácil ou em um dos Postos de Identificação do Instituto Geral de Perícias (IGP) para cumprir o serviço.

Como acessar o Identidade Fácil RS?

Segundo o IGP, o Identidade Fácil RS pode ser acessado "no site ou pelo aplicativo disponível para iOS e Android".

Quem pode solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional?

Conforme o site do Identidade Fácil RS, os usuários aptos a solicitarem a nova carteira através do programa são as pessoas que já possuem uma versão do documento emitida no Estado do Rio Grande do Sul.

Quais documentos são necessários?

O cidadão deve enviar os seguintes documentos no sistema do Identidade Fácil RS para encaminhar a emissão da nova CIN:

Certidão de Nascimento ou Casamento com número de matrícula;

Exames Laboratoriais e Atestados Médicos com CID e CRM, caso queira informar tipo sanguíneo e condições específicas de saúde; ou

Boletim de Ocorrência para obter isenção da taxa em caso de roubo.

Certidões

Para realizar a solicitação do novo RG, o sistema do Identidade Fácil RS exige que o usuário envie uma das seguintes certidões:

Certidão de nascimento com matrícula para quem é solteiro e possui filiação na certidão;

Certidão de casamento com matrícula para quem é casado ou viúvo; ou

Certidão de casamento com matrícula e averbação de separação ou divórcio para quem é separado ou divorciado.

Em caso de união estável

Ao usuário que tiver união estável, após enviar a certidão de nascimento ou casamento que será utilizada ao longo do processo, será pedido o número da matrícula da união.

Etapa presencial

Uma vez que o cidadão tenha enviado seus documentos através do Identidade Fácil RS, ele deverá comparecer a uma das unidades do Tudo Fácil ou em um dos Postos de Identificação do Instituto Geral de Perícias (IGP) para realizar a coleta biométrica (impressões digitais e fotografia).

Quando o agendamento presencial é necessário?

O cidadão que não vai conseguir emitir sua nova Carteira de Identidade Nacional através do Identidade Fácil RS se encaixa em pelo menos um dos seguintes critérios:

Cidadão é estrangeiro;

Cidadão está impedido judicialmente; ou

Não há informação de filiação na certidão que o cidadão deseja utilizar.