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Municípios reduzem horários dos ônibus e alegam dificuldade para conseguir diesel

Em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, mudança inicia neste domingo e vale apenas para os fins de semana

Isadora Garcia

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Joanna Manhago

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