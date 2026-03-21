Municípios reduzem horários dos ônibus e alegam dificuldade para conseguir diesel

Em Bento Gonçalves, medida é tomada de forma preventiva, já que não há relato de falta do combustível, segundo a prefeitura. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Alguns municípios do RS têm tomado ações preventivas ou alternativas no transporte público frente à dificuldade para conseguir óleo diesel no RS.

É o caso de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, em que a grade de horário de fim de semana terá alteração a partir deste domingo (22).

A prefeitura anunciou, na sexta-feira (20), que a decisão faz parte de um plano de contingência devido à dificuldade de entrega de diesel à empresa responsável por operar os ônibus municipais. As alterações ocorrem em 29 linhas nos fins de semana, fora dos horários de pico. A grade de segunda a sexta-feira não teve mudanças.

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Em Rio Grande, no sul do Estado, a empresa responsável pelo transporte coletivo informou que está faltando diesel para compra. Por conta disso, há redução na tabela de horários. A medida ocorre em períodos de menor fluxo do dia.

Já em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, houve redução de cerca de 50% nas rotas neste sábado (21) e domingo, de acordo com a prefeitura. Há previsão de que a medida siga no próximo fim de semana também. O município informa que ação é tomada de forma preventiva pelas empresas, já que ainda não há falta de combustível na cidade.

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Em Santiago, na Região Central, a empresa responsável pelo transporte coletivo urbano informou no início de março que quatro horários foram cortados. Segundo a empresa, a medida ocorre devido à redução na entrega de combustíveis e à dificuldade para comprar diesel.

"Tão logo normalize a entrega ou fornecimento, voltaremos a ofertar os horários", disse o comunicado nas redes sociais. Não houve atualizações desde então. Zero Hora tentou contato, mas não obteve retorno.