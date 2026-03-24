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Morre Edison Pontes Magalhães, ex-procurador e presidente do Lar de Santo Antônio dos Excepcionais, aos 87 anos

Natural de São Sepé, teve trajetória de mais de 50 anos entre Ministério Público, docência e direção de instituição que acolhe pessoas com paralisia cerebral

Zero Hora

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