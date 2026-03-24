Morre Edison Pontes Magalhães, ex-procurador e presidente do Lar de Santo Antônio dos Excepcionais, aos 87 anos

Edison tinha 87 anos. Lar de Santo Antônio dos Excepcionais / Divulgação

Procurador de Justiça aposentado e atual presidente do Lar de Santo Antônio dos Excepcionais, Edison Pontes Magalhães morreu na última sexta-feira (20), aos 87 anos. Ele estava internado no Hospital Nora Teixeira, da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. As causas da morte não foram divulgadas.

Natural de São Sepé, na Região Central, nasceu em 1938. Graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e especializou-se em Ciências Penais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Iniciou sua carreira no Ministério Público em 1971 como procurador de Justiça, atuando nas comarcas de Cacequi, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul, Santiago, Rosário do Sul, Jaguari, Quaraí, São Borja e Alegrete. Transferiu-se para Porto Alegre, última comarca onde atuou.

Além da trajetória como procurador, foi professor em diversas instituições de ensino, entre elas a PUCRS, a UFSM e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

"Liderança inspiradora"

No Lar de Santo Antônio dos Excepcionais, que acolhe pessoas com paralisia cerebral grave ou severa, ingressou como voluntário em 1990. Entre 2006 e 2012, assumiu pela primeira vez a presidência da instituição. De 2012 a 2016, ocupou o cargo de diretor administrativo, retornando à presidência em 2016, onde permaneceu até o falecimento.

Em nota, o Lar de Santo Antônio dos Excepcionais manifestou pesar pelo falecimento do presidente. "Sua liderança inspiradora, dedicação incansável e integridade deixam um legado eterno em nossa história e no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele", diz o comunicado. A instituição ainda expressou solidariedade aos familiares e amigos.