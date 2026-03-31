Menino de oito anos morre após cair de cavalo no Vale do Rio Pardo

Keven Luan participava das atividades do CTG Tio Bilinha, em Rio Pardo. Arquivo Pessoal / Reprodução

Uma criança de oito anos morreu após cair do cavalo em que estava montada, em Rio Pardo. Integrante de um Centro de Tradições Gaúchas (CTG), Keven Luan Pereira Bastos havia participado de um treino de vaca mecânica e retornava para casa. O acidente ocorreu no domingo (29).

De acordo com um familiar ouvido pela RBS TV, um cachorro teria avançado sobre o cavalo, que se agitou e acabou derrubando o menino. Keven teria sofrido hemorragia, seguida de parada cardíaca, após ter sido pisoteado pelo equino.

A criança estava acompanhado dos tios, que tentaram evitar a queda. O menino foi socorrido e encaminhado ao Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, mas não resistiu e morreu.

O CTG Tio Bilinha, do qual Bastos fazia parte, anunciou luto de sete dias: "Mesmo tão jovem, Keven já demonstrava um amor sincero pelo tradicionalismo gaúcho, pela vida e de forma especial, pelos cavalos, que tanto gostava".