Justiça suspende licenças para construções verticais no entorno do Parque da Guarita, em Torres

Objetivo é evitar danos ambientais, paisagísticos e geológicos considerados irreversíveis. Lauro Alves / Agencia RBS

A Justiça determinou a suspensão imediata de todas as licenças e alvarás emitidos para construções verticais no entorno do Parque Estadual José Lutzenberger, conhecido como Parque da Guarita, em Torres, no Litoral Norte. A decisão desta quarta-feira (25) tem caráter liminar e atende a um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

A medida também proíbe o município de emitir novas licenças ou alvarás para esse tipo de empreendimento até análise prévia e autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado (Iphae).

Caso a decisão seja descumprida, a Justiça fixou uma multa diária em R$ 1 milhão, a ser revertida ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados (FRBL) e ao Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Patrimônio ambiental

De acordo com a promotora responsável pela ação, Dinamárcia Maciel de Oliveira, o Parque da Guarita é uma área tombada como patrimônio ambiental, paisagístico e cultural da cidade.

— Diversos empreendimentos, incluindo um resort de 14 pavimentos, tiveram licenças concedidas sem qualquer encaminhamento de análise ao Iphae, o que foi confirmado pelo próprio instituto — ressaltou.

O juiz André Suhnel Dorneles, que acolheu o pedido do MP, reconheceu que empreendimentos sem análises anteriores geram risco de danos irreversíveis ao patrimônio natural e à paisagem da região.