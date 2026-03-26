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Justiça suspende licenças para construções verticais no entorno do Parque da Guarita, em Torres

Decisão atende pedido do Ministério Público e impede novas licenças até autorização prévia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado 

Júlia Ozorio

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