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Alto valor agregado
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Instalada no RS, primeira fábrica brasileira de glúten vital pode suprir mercado nacional

Atualmente, todo o insumo utilizado na fabricação é importado. Matéria-prima feita a partir do trigo será produzida em usina de etanol, em Passo Fundo 

Bruna Oliveira

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