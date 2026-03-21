Incêndio atinge motel em São Leopoldo

Um incêndio de grandes proporções atingiu um motel em São Leopoldo, no Vale do Sinos, na noite desta sexta-feira (20). As chamas tiveram início por volta das 22h e o local foi evacuado. Não houve registro de vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a edificação fica às margens da RS-240 e apresentou indícios de curto-circuito na área administrativa do estabelecimento.

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Funcionários relataram aos bombeiros que interrupções no fornecimento de energia elétrica ocorreram ao longo do dia. Durante a noite, houve uma nova queda de luz, "momento em que teria se iniciado o incêndio na parte administrativa, possivelmente associado a falha elétrica".

A confirmação da causa do incêndio deverá ser confirmada com uma perícia técnica.