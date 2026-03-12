Incêndio destrói três depósitos em Novo Hamburgo; veja vídeo

Um incêndio de grandes proporções atinge três depósitos na Rua Sevilha, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O fogo começou por volta da 1h desta quinta-feira (12) no prédio que abriga armazenagem de empresas distintas: uma de peças em EVA, outra de cuias e uma de maquinário CNC. As chamas só foram controladas após nove horas de combate.

Seis equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuaram. Participaram da operação agentes de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Sapiranga e Dois Irmãos. Ao todo, cerca de 20 profissionais e oito viaturas foram mobilizados.

Após controlar as chamas, os bombeiros ainda trabalham no resfriamento das estruturas afetadas. A parte interna do prédio foi completamente destruída pelas chamas. As causas do incêndio ainda serão apuradas.

A construção com dois pavimentos armazenava materiais inflamáveis, o que dificulta o combate ao incêndio. Um dos pavimentos abrigava peças em EVA para a indústria calçadista, enquanto o outro continha cuias e maquinário. Uma igreja localizada ao lado do depósito foi afetada, mas residências no entorno foram preservadas.

Não há informações sobre feridos. Conforme os bombeiros, o depósito estava vazio no momento em que o fogo começou.