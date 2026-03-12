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Incêndio destrói três depósitos em Novo Hamburgo; veja vídeo

Fogo começou durante a madrugada no bairro Canudos, e mesmo mobilizando bombeiros de seis municípios, as chamas só foram controladas após nove horas de combate

Alberi Neto

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