Homem morre após sofrer descarga elétrica no Hospital Regional de Santa Maria

Um homem de 49 anos morreu na manhã de sábado (28) após sofrer uma descarga elétrica enquanto trabalhava no Hospital Regional de Santa Maria, na Região Central.

Ele foi identificado como Richard de Almeida Diniz e chegou a receber atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

A perícia foi requisitada e as circunstâncias do caso serão apuradas pela Polícia Civil.

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Em nota, a Fundação Universitária de Cardiologia, que administra o hospital, manifestou profundo pesar pelo falecimento do funcionário e se solidarizou com familiares, amigos e colegas.