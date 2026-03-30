Homem morre após se afogar no mar de Capão da Canoa

Um homem de 41 anos morreu na tarde de domingo (29) após se afogar no mar de Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. A vítima, identificada como Gustavo Parise Cassel, foi resgatada às 14h53min, após cerca de 20 minutos submerso, já em parada respiratória.

Cassel foi localizado próximo da Rua Independência, na altura do número 332, no bairro Guarani, nas proximidades da guarita 76.

O homem recebeu atendimento inicial de equipes do Corpo de Bombeiros Militar e foi encaminhado ao hospital de Capão da Canoa, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.