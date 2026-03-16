Homem é encontrado morto após incêndio em residência de Viamão

Um homem de 42 anos foi encontrado morto dentro de uma casa que pegou fogo na noite de domingo (15) em Viamão, na Região Metropolitana. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h30min para atender a ocorrência.
A residência incendiada fica na Rua Francisco Carvalho da Cunha, na região central do município. A vítima estava sozinha no local. A causa do fogo será apurada pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).
O nome da vítima não foi informado pelas autoridades. Segundo os bombeiros, somente o IGP poderá confirmar se a causa da morte foi mesmo o incêndio. Ninguém mais ficou ferido.
Guarnições de Alvorada e Gravataí auxiliaram nos trabalhos. Ao todo, 10 mil litros de água foram utilizados.