Homem é encontrado morto após incêndio em residência de Viamão

Casa que pegou fogo fica na Rua Francisco Carvalho da Cunha, na região central de Viamão. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 42 anos foi encontrado morto dentro de uma casa que pegou fogo na noite de domingo (15) em Viamão, na Região Metropolitana. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 18h30min para atender a ocorrência.

A residência incendiada fica na Rua Francisco Carvalho da Cunha, na região central do município. A vítima estava sozinha no local. A causa do fogo será apurada pela Polícia Civil e pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP).

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O nome da vítima não foi informado pelas autoridades. Segundo os bombeiros, somente o IGP poderá confirmar se a causa da morte foi mesmo o incêndio. Ninguém mais ficou ferido.