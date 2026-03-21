General Câmara busca nova vocação após fim de fábrica militar de armas e teme virar cidade fantasma: “Isso aqui era a alma da gente”

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Folhas secas acumuladas no chão, algumas máquinas industriais inoperantes, crostas de limo no piso cimentado e filetes de vegetação pendendo do teto. Janelas quebradas, papéis espalhados e móveis esquecidos. Impera o silêncio onde, por cerca de 90 anos, foram fabricados e reformados armamentos bélicos.

Desativado em 21 de novembro de 2024 por decisão do Estado Maior do Exército, o Arsenal de Guerra General Câmara ficou na memória de uma cidade que teve seu crescimento e ocaso atrelados à unidade militar. No município de General Câmara, no Vale do Rio Pardo, a maioria dos 7,6 mil habitantes possui algum vínculo direto ou indireto com a unidade militar. Quem não trabalhou no local teve um familiar ou amigo que prestou serviços ao grupamento do Exército que consertava e produzia armas leves e pesadas. O motivo para o encerramento foi a racionalização da gestão pública, diante da redução da atividade fabril no local. Além disso, as instalações também foram consideradas obsoletas.

Hoje, passados um ano e quatro meses desde a extinção, a cidade busca nova vocação econômica e perspectiva. O fim da unidade representou mais do que a perda de 199 empregos — em 2024, antes da desativação, o contingente tinha 171 servidores militares e 28 trabalhadores civis.

O Arsenal de Guerra era formado por um complexo de 242 imóveis. Além da antiga fábrica, composta por prédio administrativo, quatro amplos pavilhões, cozinha e alojamento, o grupamento contava com 227 casas usadas pelos seus empregados, três clubes sociais, ginásio esportivo e campo de futebol, entre outros.

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O prefeito de General Câmara, Marcio Pereira Brandão, admite o temor de que a perda dos empregos, a inutilização de um imóvel fabril e a ociosidade de outros prédios leve o município a contrair ares de “cidade fantasma”.

— A gente tem esse medo. O Arsenal de Guerra era, na verdade, como uma empresa grande que saiu daqui. O comércio sentiu. Eram muitos funcionários, de salários razoavelmente bons. Nos prejudicou bastante — lamenta Brandão.

“Isso aqui era a alma da gente”

Na entrada do prédio administrativo do extinto Arsenal de Guerra, permanece um mural com fotos de colaboradores destacados.

Segue lá, ainda intacta, a imagem de Acilon Ayres dos Santos, 79 anos, que foi empregado civil do arsenal por 42 anos.

Acilon trabalhou na linha de armas pesadas, na desmontagem e reforma de canhões e obuseiros, artefatos de artilharia para alvos a longa distância.

— Isso aqui era a alma da gente. Dá uma tristeza olhar agora. Estou em choque, não tenho nem palavras — afirmou Santos, com os olhos marejados.

Acilon Ayres dos Santos, 79 anos, se emociona ao retornar ao pavilhão onde trabalhou por 42 anos. Jeff Botega / Agencia RBS

A história do Arsenal

No início, o Arsenal de Guerra — instalado no município em 1935 — representou quase tudo para a comunidade. Era o grupamento que fornecia energia elétrica e água para os habitantes. Nas décadas douradas de 1940, 1950 e 1960, o comando da unidade contratava orquestras dos grandes centros urbanos para se apresentarem em General Câmara. Os clubes sociais onde aconteciam os shows, o cinema da cidade e o campo de futebol também eram propriedade da fábrica militar de armas.

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— As atividades tiveram seu auge durante a Segunda Guerra com a fabricação de artefatos bélicos, como bombas de avião — afirma o professor e pesquisador Josinei Ricardo de Azeredo, dedicado aos temas históricos de General Câmara.

Arsenal em pleno funcionamento nos anos 1940. Divulgação / Acervo do Arsenal de Guerra de General Câmara

Nos tempos áureos, Azeredo estima que o Arsenal de Guerra teve cerca de 1,2 mil empregados, entre militares e uma maioria de civis. A partir dos anos 1970, começou um processo de decadência. Em 2024, antes do encerramento, o Comando Militar do Sul informou que o Arsenal de Guerra tinha 199 empregados.

Prefeitura recebeu guarda dos imóveis e planeja atração de empresas

Após a desativação, o Exército devolveu os 242 imóveis que pertenciam ao complexo para a Superintendência de Patrimônio da União (SPU), órgão vinculado ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e que tem a atribuição de administrar o patrimônio federal. No dia 4 de março, a SPU assinou um termo de guarda com a prefeitura de General Câmara para repassar a responsabilidade sobre os bens. A propriedade continua sendo da União, mas o município recebe a tarefa de conservação.

O termo de guarda tem objetivo de evitar o abandono e autoriza o município a instalar serviços públicos nos locais ou ceder para entidades sem fins lucrativos. Em um dos antigos clubes sociais, a prefeitura permitiu a alocação de uma sede dos bombeiros voluntários. O ginásio está em uso para atividades de cunho esportivo e cultural. Em acordo com a SPU, o Exército havia destacado equipes de vigia até o dia 3 de março e, agora, o município providenciou segurança privada para manter a ronda nos pavilhões da antiga fábrica.

Nesta etapa, a prefeitura tem a tarefa de proteger os imóveis da degradação. A fase seguinte, que o prefeito indica como possível “virada de chave”, é a doação definitiva dos prédios para o município. A SPU confirmou que negocia a transferência das propriedades, mas alertou que a conclusão do processo depende de a prefeitura apresentar projetos específicos para o uso de cada um dos imóveis.

Quando obtiver a propriedade, a gestão municipal terá mais liberdade para lidar com os bens, com as possibilidades de vender, ceder, alugar ou doar.

A esperança do prefeito é aproveitar os pavilhões para atrair indústrias. O gestor da cidade afirma já ter recebido seis cartas de intenções de empresas interessadas em se instalar na área fabril do Arsenal de Guerra. Elas são dos ramos da metalurgia, calçadista, concreto e engenharia. A prefeitura desconhece a metragem e o valor de mercado do conjunto de imóveis, mas o espaço é amplo e, na avaliação de Brandão, suficiente para receber mais de um empreendimento. Com as cartas de intenções em mãos, o município vai elaborar um projeto e apresentar à SPU, junto da solicitação de doação definitiva do bem.

— O nosso maior desafio é trazer empresas para o município. Temos muitos prédios de boa estrutura. A nossa ideia é ocupar com mais de uma empresa — diz Brandão.

Pavilhões mantêm higidez

Apesar do cenário de degradação, influenciado pela sujeira, falta de pintura e depredação, as paredes da antiga fábrica são espessas e estão hígidas. As colunas de ferro fundido exalam a robustez da indústria pesada e os janelões verticais dão vazão à luz natural. O terceiro pavilhão, onde funcionou antigamente a usina que abastecia a cidade com energia, é o mais danificado. Uma parte do telhado ruiu e o inço irrompeu entre fissuras do piso de concreto. O quarto e último pavilhão está em bom estado porque foi reformado anos antes da desativação do Arsenal de Guerra.

O prefeito menciona a localização e a capacidade logística como aliadas para atrair novos negócios. A cidade fica a cerca de 80 quilômetros de Porto Alegre e possui acessos pelos rios Jacuí e Taquari. O município pleiteia junto à RGE Sul a instalação de uma subestação para ampliar a oferta de energia elétrica.

As casas que pertenciam às vilas militares, na cor branca e com traços em azul, estão quase todas ocupadas por famílias da comunidade ou que vieram de fora. Alguns são parentes de antigos empregados da unidade militar. A prefeitura diz que, quando tiver a posse definitiva das moradias, irá atuar para regularizar as ocupações, passando a titularidade para os moradores.

Ocupação indígena em granja

De todos os imóveis que pertenceram ao Arsenal de Guerra, somente um não passou aos cuidados do município: uma granja de 76 hectares onde, no século passado, se plantava e criava parte do alimento que era consumido pelos empregados do grupamento militar. A SPU informou que a área de terra “interessa a outro órgão federal e continua em tratativas sobre sua destinação”. A reportagem apurou que trata-se da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), que teria o interesse em transformar o local em reserva. Atualmente, a granja está ocupada por indígenas e a prefeitura ainda não estabeleceu uma rotina de diálogo.

O prefeito diz que pretende reivindicar novamente, junto à SPU, a guarda da granja e posterior doação ao município.

Postos de trabalho

Segundo o IBGE, General Câmara contava com 912 pessoas ocupadas em postos de trabalho formais em 2023. Isso significa que a folha de pagamento do Arsenal de Guerra, mesmo nos estertores, representava mais de 20% do emprego formal no município. A maioria das pessoas foi embora após a extinção do regimento.

O cabeleireiro Ivan Botelho, 61 anos, estima redução de 30% na clientela do seu salão.

— Vinham oficiais, esposas e filhos. Estamos em dificuldade, eram centenas de pessoas que usavam os serviços e o comércio local — diz Botelho.

Ivan Botelho lamenta a redução da clientela, mas mantém esperança na recuperação de General Câmara. Jeff Botega / Agencia RBS

Apesar das lamúrias, também existe uma parcela da cidade que defendia a desativação há anos, confirma o prefeito. A leitura desse estrato social é de que a unidade militar estava decadente e só se reduzia, mesmo ocupando amplos imóveis. Trazer novos negócios, afirmavam, era o caminho do futuro.