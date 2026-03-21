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General Câmara busca nova vocação após fim de fábrica militar de armas e teme virar cidade fantasma: “Isso aqui era a alma da gente”

Pequeno município do Vale do Rio Pardo herdou 242 imóveis que pertenceram à unidade do Exército por quase 90 anos e que, atualmente, estão parcialmente ociosos

Carlos Rollsing

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