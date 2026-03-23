Gás do Povo: programa inclui mais 9,4 milhões de famílias em nova fase; saiba como recarregar 

O programa Gás do Povo está em expansão. Marcello Casal / Agência Brasil

O programa Gás do Povo, do governo federal, já beneficia cerca de 15 milhões de famílias em todas as regiões do país e tem expectativa de mais do que triplicar esse número.

Com a nova fase, que começou nesta segunda-feira (23), o programa passa a beneficiar mais 9,4 milhões famílias. O investimento para março ultrapassa R$ 957 milhões e a meta é garantir 65 milhões de recargas por ano.

A iniciativa oferece recarga gratuita do tradicional botijão de 13 quilos direto nas revendas autorizadas, de maneira simples, digital e totalmente segura, a famílias inscritas no CadÚnico com renda mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa.

Além de ampliar o acesso ao gás de cozinha, o Gás do Povo busca substituir alternativas perigosas, como a utilização de lenha, carvão ou querosene, que expõem as famílias a riscos.

Como recarregar?

Para saber se você tem direito ao benefício, basta acessar o aplicativo Meu Social – Gás do Povo, onde é possível conferir o vale e localizar os pontos de entrega.

Quem não tem celular ou internet pode usar o Bolsa Família, o cartão de débito da Caixa, ou informar o CPF diretamente nas maquininhas conhecidas como "Azulzinhas".

Passo a passo

Consulte se o seu "Vale Gás" está disponível através do aplicativo Meu Social — Gás do Povo (login via gov.br); O aplicativo Meu Social — Gás do Povo ajuda a localizar os estabelecimentos credenciados mais próximos de você; Na revenda, você pode validar o benefício de quatro formas principais: cartão Bolsa Família com chip, inserindo-o na maquininha (Azulzinha); cartão de Débito da Caixa, também via maquininha; aplicativo Azulzinha Aproxima, onde um código de validação é enviado por SMS para o seu celular cadastrado.

O programa Gás do Povo garante a recarga gratuita do gás, mas não paga o botijão ou o custo do frete de entrega.