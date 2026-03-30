"Foi nosso herói": servidor da UFSM morre ao salvar o filho de sete anos de afogamento em Tramandaí

Correção: Odirlei morreu no sábado (28), diferentemente do informado das 22h35min de domingo (29) às 6h08min de segunda-feira (30). O texto foi ajustado.

Um homem morreu após salvar o filho de sete anos de um afogamento na tarde de sábado (28) em Tramandaí, no Litoral Norte. Odirlei Vianei Uavniczak tinha 39 anos e era servidor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O menino havia caído em um buraco no mar. O pai fez o resgate e chegou a ser socorrido por banhistas e levado ao hospital, mas não resistiu. A criança sobreviveu.

Nas redes sociais, a esposa de Odirlei confirmou o acidente e se despediu do marido. "Foi o nosso herói e para sempre será o nosso anjo da guarda", escreveu.

O Centro de Artes e Letras da UFSM manifestou pesar pelo falecimento. O servidor era graduado e pós-graduado na instituição com trajetória marcada pelo vínculo com a comunidade acadêmica.

Natural do município de Áurea, no norte do Estado, ele vivia em Santa Maria e fazia parte da equipe da ouvidoria da universidade. O sepultamento ocorre neste segunda-feira (30), às 10h, no Cemitério Paroquial de Áurea.

Veja a nota da UFSM