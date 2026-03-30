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"Foi nosso herói": servidor da UFSM morre ao salvar o filho de sete anos de afogamento em Tramandaí

Odirlei Vianei Uavniczak chegou a ser resgatado e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos

Pâmela Rubin Matge

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