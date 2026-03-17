Filha de prefeito é exonerada após ocupar cargo de secretária por mais de um ano no Vale do Rio Pardo

Milena Laufer era titular da secretaria de Finanças. Reprodução / Arquivo pessoal

Foi exonerada nesta segunda-feira (16) a secretária de Finanças de Gramado Xavier, no Vale do Rio Pardo. Milena Laufer é filha do prefeito José Marcelo Laufer. Para o Ministério Público do Rio Grande do Sul, a nomeação dela configura nepotismo.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), diz que a 3ª Câmara Cível manteve a liminar ao julgar, em 13 de março, o recurso da defesa.

Nesta segunda-feira (16), Milena retornou de licença-maternidade e foi exonerada do cargo. O prazo para o cumprimento do afastamento era de 15 dias, a contar de 27 de fevereiro, data em que a decisão judicial foi publicada. O prazo havia terminado no último sábado (14).

Segundo o MP, o caso é tratado como improbidade administrativa, pois a nomeação não atendeu às exigências de qualificação técnica necessárias para o exercício do cargo. A função envolve atribuições como gestão orçamentária, contabilidade pública e responsabilidade fiscal. Milena é formada em Enfermagem.

"A nomeação baseada exclusivamente em vínculos familiares, sem a qualificação técnica necessária, compromete o interesse público e fragiliza a confiança da sociedade nas instituições. O afastamento determinado pela Justiça restabelece a legalidade e impede a continuidade de um ato que violava de forma direta a probidade administrativa", destaca o promotor de Justiça Érico Fernando Barin.

A filha do prefeito ocupou o cargo no dia 2 de janeiro de 2025. O último salário recebido por ela, em fevereiro, foi de R$ 5.567,33.

Em depoimento à Promotoria, ela teria reconhecido não possuir experiência ou formação compatível com as atribuições como secretária. Ela ainda teria afirmado que aceitou o convite do pai quando estava desempregada. O prefeito teria admitido ao MP que a escolha foi por razões pessoais.

Atualmente, o secretário de Administração do município, Evandro Casanova, é o responsável pela Secretaria de Finanças.

O que diz a defesa de Milena Laufer e José Marcelo Laufer

"Sobre a decisão e a notícia que circulou na imprensa, referente a existência de nepotismo no Município de Gramado Xavier, a defesa constituída pelo prefeito, Marcelo Laufer e pela secretária Milena Laufer, esclarece que se trata de uma decisão liminar que pode ser revertida a qualquer tempo, inclusive no prazo legal, será atacada por Agravo de Instrumento.

Sobre o mérito o advogado constituído, Dr. Manir Zeni, refere que a Sumula 13 do STF que proíbe a contratação de parentes até terceiro grau em cargos de confiança, não se aplica aos agentes políticos, que é o caso de Secretaria Municipal, cujo entendimento já é antigo.

Quanto a alegada falta de aptidão e conhecimento técnico para ocupar o cargo de secretária da Fazenda, o argumento de defesa é que a alegação não procede, uma vez que além de formação superior mesmo que em outra área, as atribuições da Secretaria são de controle de entrada de recursos e despesas, de acordo com as previsões orçamentárias. As atribuições de contabilidade, como é natural, é feito por servidor nomeado por concurso público e por programas de contabilidade específicos.

Se a interpretação do Ministério Público prevalecesse, centenas de secretários municipais, secretários de todos os Estados do Brasil e até mesmo Ministros da Federação, não teriam aptidão, pois não tem formação nas áreas em que atuam.

A defesa lamenta que o Ministério Público tenha chamado a imprensa para divulgação da matéria, a um porque a decisão pode ser revertida a qualquer momento e, a dois porque Milena Laufer está saindo de uma gravidez e se encontra em licença-maternidade, sendo que o conteúdo da matéria divulgada pelo MP, pinçando frases de seu depoimento sem mencionar seu contexto, tem por objetivo ridicularizar os agentes políticos envolvidos na matéria.

A defesa informa por fim que a secretária Milena não está exercendo o cargo, retornando de sua licença-maternidade em 14/03/26, quando então, não havendo a reversão da decisão, mesmo havendo estabilidade, será exonerada do cargo até decisão final do processo.