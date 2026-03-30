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RS fora dos trilhos
Notícia

Fila impactante com quase três quilômetros de vagões parados é retrato da decadência das ferrovias no RS; assista

Governos e empresas buscam alternativas para conter a precarização da malha ferroviária do Estado, que perdeu 75% do tamanho em três décadas

Humberto Trezzi

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