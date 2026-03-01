Expoagro Cotricampo leva mais de 55 mil visitantes ao Noroeste em edição de 10 anos

Parque da Cotricampo apresentou melhorias em infraestrutura para a exposição deste ano. Cotricampo / Divulgação

A edição que celebrou os 10 anos da Expoagro Cotricampo, em Campo Novo, no noroeste do Estado, encerrou nesse sábado (28) com marcas importantes para o agronegócio gaúcho. Mais de 55 mil pessoas passaram pelo parque de exposições durante os quatro dias de feira, ampliando o alcance de informações e inovação para os produtores rurais.

O evento é promovido anualmente pela Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo (Cotricampo). Este ano, além da programação diversa e dos dias temáticos para os debates, a exposição contou com melhorias em infraestrutura. O Parque da Cotricampo, às margens da RS-518, recebeu pavimentação em 100% das ruas, além de áreas de descanso com sombra, internet e água disponível para os visitantes.

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O diretor-presidente da Cotricampo, Gelson Bridi, celebrou a edição como um marco histórico:

— Foi uma feira excelente. Tudo o que foi planejado aconteceu. O público compareceu e se engajou em todos nos temas, debates, painéis, com uma grande presença de jovens e mulheres produtores, além de recordes nas premiações de leite e visitas de autoridades — mencionou Bridi.

O último dia de feira contou com a presença do governador Eduardo Leite e do vice Gabriel Souza. Conforme Bridi, foi a primeira vez que o alto escalão do governo estadual esteve na mostra. Na passagem, Leite formalizou a liberação de R$ 5 milhões em financiamento à cooperativa Cotricampo, por meio do Badesul. O recurso será aplicado na modernização dos sistemas de recebimento e secagem de grãos em 10 filiais da cooperativa no noroeste do Estado.

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A solenidade também homenageou 70 instituições e empresas parceiras do agronegócio, com entrega de troféus.

Segundo o diretor-presidente, a presença dos visitantes gerou prospecção positiva de negócios, apesar do contexto atual, de juros altos e outra estiagem em campo. A organização da feira não divulga números finais de negociações.

A Cotricampo atua hoje com 22 unidades e reúne mais de 8,6 mil associados em 22 municípios. A edição comemorativa de 10 anos realizada pela cooperativa reuniu 330 expositores, além de 43 participantes no pavilhão da Agricultura Familiar.

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Excelência leiteira

Granja Ferraboli, de Anta Gorda, conquistou principais títulos do campeonato da raça holandesa. Gadolando / Divulgação

Polo da produção leiteira, a Expoagro Cotricampo também destacou o melhor da produção gaúcha em julgamentos de raça e concurso de ordenha. Mais de 160 animais das raças jersey e holandesa estiveram em exposição na Arena Bovinos.

De Anta Gorda, a Granja Ferraboli conquistou o campeonato da raça holandesa ao vencer as principais categorias do julgamento oficial. A vaca Fini Sidekick Heringa levou o título de grande campeã.

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No mesmo circuito Exceleite, promovido pela Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), a Fazenda Mior, de Serafina Corrêa, liderou o Concurso Leiteiro com 74,24 e 70,88 quilos por vaca adulta e jovem, respectivamente.

Os vencedores receberam o tradicional banho de leite, coroando a premiação aos criadores e animais com recorde de produção.