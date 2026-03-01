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Expoagro Cotricampo leva mais de 55 mil visitantes ao Noroeste em edição de 10 anos

Evento que celebrou uma década da mostra dedicada ao agronegócio encerrou com anúncio de investimento e recordes

Bruna Oliveira

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