Dono de pizzaria onde mulher morreu e 113 tiveram sintomas de intoxicação se manifesta: "Queremos respostas"

No Hospital Regional de Pombal, 74 pessoas receberam atendimento. Governo da Paraíba / Divulgação

Em um vídeo nas redes sociais, o proprietário da pizzaria La Favoritta se pronunciou a respeito da morte de Rayssa Maritein Bezerra e Silva, 44 anos, com suspeita de intoxicação alimentar após comer a pizza do estabecimento. Além dela, outras 113 pessoas procuraram atendimento médico após comerem no local.

Marcos Antonio Gomes Neto lamentou a morte da mulher e afirmou que esta colaborando com a Vigilância Sanitária e com a Polícia Civil para encontrar respostas sobre o que poderia ter acontecido. Ele também disse que nunca havia acontecido nada de semelhante em seu estabelecimento.

— Todos queremos respostas. Eu, como proprietário, as pessoas que foram afetadas e seus familiares também. Estou fazendo o possível, colaborando com a vigilância, fornecendo amostras. A Polícia Civil também, o que eles pediram nós estamos enviando. A prefeitura também. Eu preciso da verdade para me sentir bem — afirmou.

O empresário aproveitou para pedir desculpas pelo acontecido e agradecer ao apoio que está recebendo de clientes, ressaltando não saber o que pode ter acontecido.

— Graças a Deus, nunca aconteceu qualquer situação semelhante. Agradeço o apoio de clientes. Estou afastado nas redes sociais, mas vi por cima que tem muitas pessoas apoiando, amigos e principalmente nossos clientes, enfatizando a qualidade do produto. Estou sem acreditar também. Não sei o que aconteceu — destacou.

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Entenda o caso

A morte de Rayssa foi confirmada na terça-feira (17). Segundo o Hospital Regional de Pombal, onde a mulher permaneceu internada desde segunda-feira (16), ela apresentou sintomas associados à indigestão alimentar, como diarreia, vômitos e dor abdominal.

Um familiar relatou que a mulher comeu na pizzaria com o namorado na noite do domingo (15). Após retornarem para casa, os dois teriam passado mal e ido ao Hospital Regional de Pombal, onde foram liberados após receber atendimento. No entanto, na manhã de segunda, a mulher deu entrada novamente na unidade de saúde.

Segundo nota encaminhada pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pombal à Vigilância Sanitária, 40 pacientes foram atendidos na unidade com sintomas relacionados ao quadro de intoxicação alimentar até a manhã de terça-feira (17). Todos relataram o consumo de pizza proveniente do mesmo estabelecimento, consumida na noite do domingo.

No Hospital Regional de Pombal, outras 74 pessoas também deram entrada com sintomas semelhantes relatando o mesmo ocorrido, totalizando 114 atendimentos relacionados ao caso.