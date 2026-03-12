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Impacto da guerra
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Dificuldade para compra de diesel provoca redução de horários no transporte coletivo em ao menos duas cidades gaúchas

Em Santiago, na Região Central, neste primeiro momento quatro horários foram cortados em quatro linhas diferentes. No sul do Estado, Rio Grande é afetada. ANP nega falta de combustíveis

Tayline Manganeli

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