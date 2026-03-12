Dificuldade para compra de diesel provoca redução de horários no transporte coletivo em ao menos duas cidades gaúchas

definição dos horários que foram reduzidos em Rio Grande levou em consideração dois fatores. Prefeitura de Rio Grande / Divulgação

Santiago, na Região Central, e Rio Grande, no sul do Estado, têm redução nos horários do transporte coletivo.

Em Santiago, a empresa Viação Centro-Oeste, responsável pelo serviço, explica que, neste primeiro momento quatro horários foram cortados em quatro linhas diferentes — três que operam diariamente e uma que funciona apenas aos sábados. A empresa é a única responsável pelo transporte na cidade e detêm mais de 200 horários de cinco linhas. As mudanças foram divulgadas nas redes sociais da empresa.

No sul do Estado, a empresa Transpessoal reduziu a tabela de horários por falta de disponibilidade imediata de combustível e aumento no preço do diesel.

Segundo a Transpessoal, a definição dos horários que serão reduzidos levou em consideração dois fatores principais: viagens com baixa procura de passageiros e linhas que já possuem grande frequência de circulação, onde é possível aumentar o intervalo entre ônibus sem interromper o atendimento.

Agência nega falta de combustíveis

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) emitiu uma nota em que nega a falta de combustíveis no Estado. Conforme a agência, o Rio Grande do Sul conta com estoques suficientes para assegurar o abastecimento de diesel. Afirma também que as distribuidoras deverão prestar esclarecimentos e justificar aumentos indevidos de preços.