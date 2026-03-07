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Das profundezas do solo para o cotidiano: entenda como é extraída e envasada a água mineral natural

Preocupação com saúde e mudanças climáticas contribuem para o movimento de alta na comercialização do produto. Rio Grande do Sul tem 47 concessionárias privadas autorizadas a explorar poços

Carlos Rollsing

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