Geral

Pra cima Rio Grande
Notícia

Da reutilização de solvente ao reaproveitamento do óleo de cozinha; saiba o que é e como funciona a economia circular

Modelo, que consiste no reúso de resíduos, diminuindo desperdícios, promove uma espécie de “ganha-ganha” para os negócios, meio ambiente e consumidores finais

Anderson Aires

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS