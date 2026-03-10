Conversas Cruzadas:  Vorcaro, Moraes e os novos desdobramentos do caso Banco Master

No episódio do Conversas Cruzadas desta terça-feira (10), às 17h30min , o apresentador Léo Saballa Jr. recebe a a advogada e professora de Direito Constitucional Carolina Cyrillo e o advogado criminalista e professor de Direito Processual Penal F elipe Moreira de Oliveira para debater sobre os novos desdobramentos do caso Banco Master.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.