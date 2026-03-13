Conversas Cruzadas: vereadores debatem qual o melhor caminho para Porto Alegre

No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o vereador (PCdoB) Giovani Culau e o vereador (Cidadania) Marcos Felipi , para debater o Plano Diretor e os caminhos possíveis para o desenvolvimento de Porto Alegre.

O Conversas Cruzadas vai ao ar de segunda a sexta-feira, no streaming, com os assuntos que mais impactam o público. O espaço discute economia, cidades, política, educação e saúde. O programa é transmitido ao vivo no canal do Youtube de GZH e também pelo site e pelo aplicativo.